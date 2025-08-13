Nach 24 leidvollen Jahren ist Real Oviedo zurück in Spaniens erster Fußballliga. Und damit auch Europameister Santi Cazorla, der fast einen Fuß verloren hätte – und mit 40 Jahren bei seinem Heimatverein das Glück wiederfand.

Von Javier Cáceres, Berlin

Melendis Eid wurde bloß ein paar Wochen alt, da war er schon wieder gebrochen. Es war ein Wortbruch, der der Euphorie des Sängers geschuldet war. Er werde seinen einstigen Nummer-eins-Erfolg, den alle nur unter „Volveremos“ kennen, auf immer aus dem Repertoire streichen; seine Fans, die bei Spanien- und Lateinamerika-Touren regelmäßig Hunderttausende Tickets lösen, sollten es, por favor, nicht mehr in Chören fordern. Weil die Realität „Volveremos“, einem Lied aus dem Jahr 2006, jeden Sinn genommen hatte.