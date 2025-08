Bei der Klub-WM verlor Real Madrid 0:4 gegen Paris, nun hat Trainer Xabi Alonso 14 Tage Zeit, um sein neues Team auf den Start der spanischen Liga einzustellen. Reicht das für einen Ideologiewechsel nach den Ancelotti-Jahren?

Von Javier Cáceres

Die spanische Hauptstadt Madrid ist ein Ort, der im August unwirtlicher kaum sein könnte. Man erkennt das unter anderem daran, dass die Eingeborenen aus der Stadt fliehen, die Restaurants und Läden leer oder in Betriebsferien sind, und dass die Suche nach Parkplätzen so gut wie keine Probleme bereitet. Der Grund: Temperaturen rund um die 40 Grad. Am Montag aber zog der neue Real-Trainer Xabi Alonso sein Team in Madrid zusammen. Denn um in ein Trainingslager aufzubrechen, in kühlere und verregnete Gefilde, reicht die Zeit nicht. Ein einziges Freundschaftsspiel steht bisher im Plan, in Innsbruck bei der WSG Tirol am 12. August. Und es gilt, was Alonso nach der mit einem 0:4 gegen Paris Saint-Germain desaströs beendeten Klub-WM gesagt hatte: „Wir beginnen im August bei null.“