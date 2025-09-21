Spaniens Sportpresse neigt gerne zu bellizistischen Sprachbildern. Man musste sich daher nicht wundern, dass die Madrider Blätter As und Marca am Sonntag unisono von zwei Lenkflugkörpern sprachen, die beim 2:0-Sieg von Tabellenführer Real Madrid gegen Espanyol Barcelona eingeschlagen seien. Abgeschossen von Éder Militão (22.) und Kylian Mbappé (47.), aus dreißig beziehungsweise zwanzig Metern.

Manchmal neigen die mit den Spitzenklubs verbandelten Medien aber auch zu Unterschlagungen. Und so war nirgends in vergleichbar martialischer Weise zu lesen, dass es auch in der Kabine von Real Madrid „Boom“ gemacht hatte, wegen eines ungeplant gezündeten Torpedos. Denn Angreifer Vinícius Jr., 25, ist sauer, fühlt sich zurückgesetzt, verletzt. Unter dem noch immer neuen Trainer Xabi Alonso, 43, vormals Bayer Leverkusen, hat der Brasilianer mit Ausnahme des Achtelfinales bei der Klub-WM gegen Juventus Turin nicht einen Einsatz über die volle Distanz bestreiten dürfen.

Dass die bisherige Komparsenrolle sportlich gerechtfertigt ist, stellt kaum ein professioneller Beobachter Real Madrids infrage. Vinícius aber fällt es schwer, damit umzugehen. Das muss man wohl auch verstehen: Claqueure und Vorstandsmitglieder wie Emilio Butragueño, 62, verkauften ihn ernsthaft als den neuen Pelé. Wem sollte derlei nicht zu Kopf steigen? Es half da auch nichts, dass Alonso ihm am Mittwoch auftrug, „nicht beleidigt zu sein“; er hatte Vinícius beim Champions-League-Auftakt gegen Olympique Marseille (2:1) bloß auf die Bank gesetzt. Nun holte er ihn gegen Espanyol vom Platz, „vielleicht sogar, als er seine beste Phase hatte, aber das Spiel verlangte nach frischen Kräften“, argumentierte Alonso.

Die Nachricht vom Schichtende in der 77. Minute wurde Vinícius am Samstag von Assistent Sebastián Parrilla, 47, in einer Trinkpause überbracht, der Brasilianer reagierte sichtlich aufgebracht. Er begab sich auch, augenscheinlich beleidigt, von der Bank in die Kabine. Nach ein paar Minuten kehrte er aber zurück. Was sogleich die Spekulation zirkulieren ließ, Vinícius sei von Real-Chargen darauf hingewiesen worden, gerade alles nur noch schlimmer zu machen. Und auch die letzten Sympathien zu verspielen.

Bei der Verleihung des „Ballon d’Or“ 2024 kam es zum Eklat, weil Vinícius nicht gewann

Nicht, dass diese bloß noch rudimentär vorhanden wären. Aber sie stehen in keinem Vergleich zu den Werten des Vorjahres. Zur Erinnerung: Damals war Vinícius gleichsam die Standarte des spanischen Rekordmeisters. Er war sogar in den Rang eines Märtyrers und – nach einer Reihe von rassistischen Anfeindungen auf gegnerischen Spielfeldern – zur antirassistischen Symbolfigur vom Schlage einer Rosa Parks erhoben worden.

Der Sieg bei der Wahl zum Sieger im Wettstreit um den „Ballon d’Or“ des Jahres 2024 schien Formsache zu sein. Als durchsickerte, dass der Titel an den Spanier Rodri (Manchester City) gehen würde, beschwor Real Madrid einen Eklat herauf, boykottierte kurzfristig die Preisverleihung in Paris und ließ anklingen, dass es eine Wahlmanipulation zuungunsten von Vinícius gegeben habe. Die Beziehungen zwischen den Ausrichtern und Real Madrid sind seither angespannt, trotz wiederholter Versuche von Ausrichter France Football um Entspannung. Das wird man voraussichtlich auch am Montag begutachten können: Ob ein Vertreter Real Madrids zu der anstehenden Gala für den Ballon d’Or 2025 anreist, gilt als überaus fraglich.

Zumal Vinícius nicht auf dem Treppchen sein wird. Als Favorit auf den Sieg gilt (der aktuell verletzte) Ousmane Dembélé, 28, von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Er hat aber mit dem 18-jährigen Lamine Yamal (FC Barcelona) sowie den PSG-Profis Vitinha, 25, und Achraf Hakimi, 26, gewichtige Konkurrenten. Vinícius? Hat’s immerhin unter die Top 30 geschafft.

Auch in der Nationalmannschaft überzeugte Vinícius zuletzt nicht mehr

Er ist nicht nur wegen der sinkenden Qualität seiner Leistungen bei Real Madrid außen vor, er stand sinnbildlich für die dürftige Qualifikation Brasiliens für die kommende Weltmeisterschaft. Vinícius erzielte so viele Tore wie der Frührentner Neymar, 33, vom FC Santos, das heißt: zwei. Mit dem Unterschied, dass Neymar nach einer mehr oder minder dreijährigen Verletzungspause bloß vier Spiele bestritt, und Vinícius fast alle der 18 Qualifikationsspiele. Gleichwohl legte sich die Zeitung O Globo in Brasilien fest: „Vinícius ist nicht irgendein Spieler. Ob seiner Geschichte bei Real Madrid verdient er es, anders behandelt zu werden.“

Das meint offenkundig Vinícius auch; unabhängig davon, dass sein Landsmann Rodrygo, 24, kurz davor ist, ihm die Position auf links außen streitig zu machen. Abzulesen ist das unter anderem an den Verhandlungen über eine vorzeitige Verlängerung des 2027 auslaufenden, mit angeblich 15 Millionen Euro Nettojahresgehalt ausgestatteten Vertrags. Im Frühsommer war von einer Einigung die Rede, im Juli erfuhr der Radiosender Onda Cero, Vinícius habe ein gentleman’s agreement mit dem Klub aufgekündigt. Er wollte nun so viel verdienen wie der Mann, der ihm in jeder Hinsicht – Gunst, Hierarchie und Kunst – den Rang abgelaufen hat: Kylian Mbappé, der angeblich 20 Millionen Euro pro Jahr erhält.

Nur: Während Mbappé nicht zur Debatte steht, bekommt Vinícius ein ums andere Mal eine Medizin namens Reservebank verabreicht. Dass ihm das nicht gefällt, lässt Xabi Alonso mit den Achseln zucken. „Ich habe auch Franco (Mastantuono) ausgewechselt, und dem hat’s auch nicht gefallen“, raunte Alonso. Die Saison sei noch lang, fügte der Coach hinzu. Und vielleicht wird sie konfliktreicher als gedacht.