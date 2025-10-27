Xabi Alonso ist kein Trainer, der sich oft wiederholt. Am Sonntagabend, nach dem 2:1 gegen den Erzrivalen FC Barcelona, war dem Coach ein Aspekt des Sieges aber so wichtig, dass er ihn gleich dreimal vortrug: Seine Mannschaft habe eines Triumphs gegen einen großen Gegner bedurft, sagte der Baske. Dass auch er selbst einen solchen Sieg benötigte, um sich bei Real Madrid zu etablieren (und das keimende Gemurre zu ersticken), unterschlug er. Doch all das verkam dann zu einem Randaspekt – wegen eines monumentalen Ausrasters von Vinícius Júnior.