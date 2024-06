Es war erstaunlich. Aber am Tag danach, das heißt: dem Tag nach der offiziellen Bestätigung der Verpflichtung von Kylian Mbappé durch Real Madrid , war in den spanischen Medien niemand zu finden, der Franz Beckenbauer paraphrasiert hätte. Das deutsche Nationalteam werde „auf Jahre hinaus unschlagbar“ sein, hatte Beckenbauer nach dem WM-Finale von Rom 1990 im Überschwang gesagt, wegen des gerade erzielten Sieges und der unmittelbar bevorstehenden Eingliederung der DDR ins neue Deutschland. Wer sich am Dienstag durch die Gazetten der Kapitale Spaniens wälzte, konnte zwischen den Zeiten aber durchaus lesen, dass sich Madrid wegen der bevorstehenden Ankunft Mbappés nicht nur glücklich schätzte. Sondern auch unbesiegbar wie selten zuvor.

„Fußball-Europa: Erzittere!“, war der Subtext nahezu aller Artikel, die zu lesen waren. Wer soll da mithalten? Der FC Bayern? PSG? Manchester City? Keiner ging so weit wie jener Kolumnist der Zeitung El País, der vor ein paar Jahren die Klubhymne textete und als Vertrauter und Claqueur von Klubchef Florentino Pérez auch beim letzten Champions-League-Finale Teil des VIP-Trosses des spanischen Rekordmeisters war: „Real Madrid hat die Atombombe geholt“, schrieb Manuel Jabois.

Die Zeit der Galácticos bei Real Madrid war nicht problemfrei

Dass der Verein einen einzigen Satz aufwandte, um die sicherlich spektakulärste Personalie des Sommers zu verkünden („Real Madrid und Kylian Mbappé haben eine Übereinkunft erzielt, durch die er für die kommenden fünf Saisons Spieler von Real Madrid sein wird“), sprach Bände von der Macht, die der Klub gerade verspürt. Er ließ sich auch so lesen: Real Madrid hätte Mbappé nicht nötig.

Dieses Machtgefühl, es rührt daher, dass der Klub am Samstag gegen Dortmund zum 15. Mal Europas Krone gewonnen hat. Mit einem Team, das in der vergangenen Saison nur zwei Niederlagen hinnehmen musste, in einem gerade renovierten Stadion beheimatet ist – und vor potenziellen Siegern der Wahl zum „Ballon d’Or“ strotzt.

Mit Ausnahme von Toni Kroos, 34, der seine Karriere nach der EM beenden wird, sind alle Kandidaten auf den Preis für den Weltfußballer des Jahres auch noch jünger als der 25-jährige Mbappé: Jude Bellingham ist 20, Vinícius Júnior ist 23. Und dann ist in Endrick von SE Palmeiras São Paulo ein Neuner im Anmarsch, der in seiner Heimat so viel Sensation gemacht hat wie kein anderer Brasilianer seit einem gewissen Ronaldo Fenómeno. Er war neben Luís Figo, Zinédine Zidane, David Beckham und Michael Owen zu Beginn des Jahrtausends einer der „Galácticos“ gewesen, mit denen Pérez Real Madrid entstaubte.

Das war nicht problemfrei. Die „Galácticos“ prallten mit der ganzen Wucht ihrer Egos auf einen Klub, der in seinem Selbstverständnis über jedem noch so teuren Individuum steht. Exemplarisch dafür steht eine Anekdote, die am Dienstag die As erzählt wurde, in einem Beitrag, der sich lesen sollte wie ein offener Brief an den Neuen. Real Madrid lehre Demut, hieß es: Ein (nicht genannter) „Galáctico“ habe rüde einen Physio gedrängt, einen dem Real-Nachwuchs entstammenden Spieler von der Massagebank zu jagen. Um ihn, den Stareinkauf, mit Priorität durchzukneten. „Im Gegensatz zu dir hat er die Champions League gewonnen“, sei die Antwort des Masseurs an den Jung-Star gewesen.

Die Integration Mbappés treibt die Madrilenen tatsächlich um. Die Enttäuschung darüber, dass er Real vor zwei Jahren wie einen Bräutigam vorm Altar stehen ließ, ist noch nicht vergessen. Auch wenn sich jene Hofberichterstatter, die brüskiert ankündigten, ihren Mitgliedsausweis zu zerreißen, sollte Mbappé eines Tages doch kommen, sich nun in realpolitischer Amnesie üben.

Das Handgeld für die Unterzeichnung des Vertrags sprengt die 100-Millionen-Euro-Grenze

Der „Verrat“ nach beschlossenem Deal von 2022 nennen sie nun „vergessen“; en vogue ist die Erinnerung an den Teenager, der bei Real ein Probetraining machte, sich mit Cristiano Ronaldo fotografieren ließ und stets vom „Traum“ sprach, in Madrid zu spielen. Überhaupt: PSG und dessen katarischen Eignern den Star schlechthin entrissen zu haben (auch noch ablösefrei!), geht den madridistas runter wie Olivenöl „extra virgen“. Und ist es nicht rührend, dass Mbappé sogar auf Geld verzichtet? Obwohl ihm die schmollenden Katarer seit April kein Gehalt mehr überweisen, wie L’Équipe berichtet? Mbappé wird weniger als in Paris verdienen, dort flossen 72 Millionen Euro netto jährlich. Er wird gleichwohl jeden Tag warm essen gehen können – allein schon, weil er sich eine Beteiligung an Marketing-Erlösen zusichern ließ, die höher ist als bei jedem anderen Spieler. Das Handgeld, das er für die Unterzeichnung des Vertrags erhält, sprengt die 100-Millionen-Euro-Grenze.

Zugutekommt Mbappé, dass er schon seit Jahren bestens Spanisch spricht. Er gilt als überdurchschnittlich clever; Ausdruck dessen ist, dass er sich mit der Rückennummer zufriedengibt, die gerade frei ist – mit der „9“, die seit dem Abschied von Karim Benzema (2023) verwaist war. Erst nach dem für 2025 vorgesehenen Abschied von Luka Modric will er die „10“ tragen, die er zuletzt bei PSG trug. Vor allem aber treibt ihn sportlicher Hunger an. In seinem Lebenslauf findet sich nichts von dem, was bei Real Madrid zuhauf in den Vitrinen steht: Henkelpötte und von Madrid-Spielern gewonnene „Ballons d’Or“.

In der Kabine scheinen offene Arme auf ihn zu warten – nicht nur Trainer Carlo Ancelotti, der in seiner Karriere vier Spieler zum Ballon d’Or geführt hat: Kaká, Andrij Schewtschenko, Cristiano Ronaldo und Benzema. Jude Bellingham sprach schon in Wembley davon, dass Mbappé das Team auf ein neues Level heben kann, eine Reihe von Spielern hießen ihn auf ihren Social-Media-Kanälen willkommen. Darunter sogar Stürmer Rodrygo, der nun als Verkaufskandidat gilt und schon mit Manchester City kokettierte.

Dass die Mannschaft vernünftig strukturiert in die kommende Spielzeit gehen wird, darf als gegeben vorausgesetzt werden. Es bürgt dafür vor allem Trainer Ancelotti, ein Meister der Improvisation, der mit dem „Overbooking“ in der Offensivabteilung (Bellingham, Brahim, Güler, Mbappé, Vinícius, Joselu, Endrick, Rodrygo) umgehen wird. Sein größtes Problem ist a priori dass Mbappé und Vinícius Jr. das gleiche Habitat bewohnen, sprich: gern über die linke Angriffsseite kommen. Auf dem Planeten Fußball dürfte es schlimmere Probleme geben.