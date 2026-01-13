Zum Hauptinhalt springen

Real Madrids neuer Trainer Álvaro ArbeloaSie nannten ihn Kegel

Lesezeit: 4 Min.

Neuer Chef auf dem Platz: Álvaro Arbeloa, 42, tritt die Nachfolge von Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid an.
Neuer Chef auf dem Platz: Álvaro Arbeloa, 42, tritt die Nachfolge von Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid an. (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Álvaro Arbeloa zählt den entlassenen Xabi Alonso zu seinen engsten Freunden. Das hindert ihn nicht daran, ihn als Trainer bei Real Madrid zu beerben. Arbeloa gilt als Ziehkind des Präsidenten Florentino Pérez.

Von Javier Cáceres

Es waren rührende Bilder, die um die Welt gingen, als Xabi Alonso am 26. Mai des vergangenen Jahres als neuer Trainer von Real Madrid vorgestellt wurde. Und auffällig war, dass es keinen gab, der sich schneller zur Ovation erhob als Álvaro Arbeloa. Alonso sei „Teil meiner Familie“ und „einer meiner wenigen Freunde“, hatte Arbeloa einmal gesagt. Nun klatschte er nicht nur, er zwinkerte auch in Richtung Alonso und warf ihm – hach! - ein Küsschen durch die Luft zu.

Zur SZ-Startseite

Xabi Alonso und Real Madrid
:Aus nach nur sechs Monaten

Es knirschte schon lange, aber der Zeitpunkt der Trennung ist doch überraschend: Eine Niederlage im Supercup gegen Barcelona beendet Xabi Alonsos kurze Zeit als Trainer von Madrid. Sein Nachfolger kommt aus Reals zweiter Mannschaft.

SZ PlusVon Javier Cáceres

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite