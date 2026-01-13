Es waren rührende Bilder, die um die Welt gingen, als Xabi Alonso am 26. Mai des vergangenen Jahres als neuer Trainer von Real Madrid vorgestellt wurde. Und auffällig war, dass es keinen gab, der sich schneller zur Ovation erhob als Álvaro Arbeloa. Alonso sei „Teil meiner Familie“ und „einer meiner wenigen Freunde“, hatte Arbeloa einmal gesagt. Nun klatschte er nicht nur, er zwinkerte auch in Richtung Alonso und warf ihm – hach! - ein Küsschen durch die Luft zu.