Auch heute noch können Theoretiker klassischer marxistischer Ideen bei der Interpretation der Gegenwart helfen, zum Beispiel: Wenn sich ein gewisser José Miguel Villarroya zur Aktualität von Real Madrid äußert. Vor dem Mauerfall forschte er an der Humboldt-Universität, später erwarb er an der Berliner FU sowie in Barcelona je einen Doktortitel in zeitgenössischer Geschichte. In Spanien wird Villarroya, 60, von Funk- und Fernsehsendern wegen pointierter Meinungen zu Debatten-Sendungen eingeladen – gerne auch zum Fußball. Er wurde zwar in Barcelona geboren, ist aber glühender Madrid-Anhänger. Im Jahr 2009 veröffentlichte er das Buch „Das Katalonien Real Madrids: Chronik eines Widerstands“.