Auch heute noch können Theoretiker klassischer marxistischer Ideen bei der Interpretation der Gegenwart helfen, zum Beispiel: Wenn sich ein gewisser José Miguel Villarroya zur Aktualität von Real Madrid äußert. Vor dem Mauerfall forschte er an der Humboldt-Universität, später erwarb er an der Berliner FU sowie in Barcelona je einen Doktortitel in zeitgenössischer Geschichte. In Spanien wird Villarroya, 60, von Funk- und Fernsehsendern wegen pointierter Meinungen zu Debatten-Sendungen eingeladen – gerne auch zum Fußball. Er wurde zwar in Barcelona geboren, ist aber glühender Madrid-Anhänger. Im Jahr 2009 veröffentlichte er das Buch „Das Katalonien Real Madrids: Chronik eines Widerstands“.
Real MadridDas Imperium wankt
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Am Sonntag kann der FC Barcelona im Clásico die spanische Meisterschaft gewinnen. Aber das ist fast noch das kleinste Problem von Real Madrid nach einer Woche voller Schlagzeilen über Bruderkriege, Maulwürfe sowie kleine und große Affären.
Von Javier Cáceres, Berlin
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