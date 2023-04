Álex Baena, spanischer Mittelfeldspieler des FC Villarreal, hat nach einem tätlichen Angriff im Anschluss an den 3:2-Sieg bei Real Madrid bei der Polizei Anzeige erstattet. Mehrere spanische Medien hatten berichtet, dass der uruguayische Real-Profi Federico Valverde, 24, auf dem Parkplatz des Bernabéu-Stadions Baena einen Faustschlag ins Gesicht verpasst habe. Valverde und Real äußerten sich nicht zu den Vorwürfen. Aus Valverdes Umfeld hieß es, Baena habe sich in der Vergangenheit mehrmals provokant gegenüber Valverde geäußert - zuletzt im Januar, als Nachrichten über Komplikationen bei der zweiten Schwangerschaft der Ehefrau des Uruguayers öffentlich wurden. "Heul nur, dein Sohn wird nicht geboren werden", soll Baena nach einem Zweikampf zu Valverde gesagt haben. Auch am Samstag soll er sich ähnlich provokant geäußert haben.

Baena, 21, wies dies zurück: "Es ist völlig unwahr, dass ich das gesagt habe", twitterte der Villarreal-Profi. Baena und sein Klub berichteten von einem tätlichen Angriff auf dem Weg zum Mannschaftsbus, ohne Details zu nennen. Villarreal glaube seinem Spieler und werde Baena durch den Prozess begleiten, hieß es in einem Statement. "Sehr traurig über die Aggression, die ich nach dem Spiel erlitten habe", twitterte Baena.