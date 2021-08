Von Javier Cáceres

Am Dienstagabend schickte Real Madrids Präsident Florentino Pérez seinen Trompetern in den Medien der spanischen Hauptstadt eine neue Partitur; es gebe aufsehenerregende Neuigkeiten zu verkünden. Und wahrlich, das waren sie: Real Madrid habe Paris Saint-Germain schriftlich um die Erlaubnis gebeten, mit dem französischen Weltmeister Kylian Mbappé, 22, über einen Wechsel verhandeln zu dürfen, und überdies ein verbindliches Ablösegebot für den Stürmer unterbreitet: 160 Millionen Euro. Die letzten Trompetentöne waren in Madrid noch nicht verstummt, da kam schon das Echo aus Paris. "Non!", lautete es, und das war wenig überraschend.