La LigaReal Madrid patzt in Pamplona

Real Madrid hat im Meisterschaftskampf der spanischen Liga überraschend gepatzt. Bei CA Osasuna in Pamplona verlor der Rekordmeister durch ein Gegentor in der Schlussminute 1:2 (0:1). Der Außenseiter Osasuna ging dank eines kuriosen Elfmeters in Führung: CA-Stürmer Ante Budimir, einst beim FC St. Pauli aktiv, sah für eine vermeintliche Schwalbe zunächst die gelbe Karte. Diese nahm der Schiedsrichter aber auf Geheiß des VAR zurück – und zeigte stattdessen auf den Punkt; Budimir verwandelte zum 1:0 (38.). Zwar glich Vinícius Júnior (73.) für Real aus, doch in der 90. Minute traf der eingewechselte Raúl mit einem feinen Tor zum 2:1 für Osasuna. Erneut musste der Videobeweis entscheiden, nachdem der Referee zunächst irrtümlich auf Abseits entschieden hatte.

