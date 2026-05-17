Zu den Gewissheiten, die über Florentino Pérez, den Präsidenten von Real Madrid, erzählt werden können, gehören diese: dass er immer die gleichen, dunkelgrauen Anzüge trägt. Und dass er entgegen diverser öffentlicher Beteuerungen, in denen er das Gegenteil behauptet hat, Trainer verachtet. So ist überliefert, dass Pérez, wenn er gut gelaunt in vertraulichen Runden sitzt, gerne erzählt, er werde in seinem Leben allenfalls ein einziges Buch schreiben. Unter einem Titel, der wörtlich übersetzt so lauten würde: Meine Trainer und die Mütter, die sie zur Welt gebracht haben. Es ist eine Art running gag, eine Bemerkung, die bei den Zuhörern regelmäßig große Heiterkeit hervorruft, weil die Spracheinheit „die-Mütter-die-sie-zur-Welt-gebracht-haben“ zum Schatz der Injurien der spanischen Sprache gezählt werden kann. Aber: Es gibt auch unter den Trainern eine Ausnahme: José Mourinho, der dem Augenschein nach im Sommer im Alter von 62 Jahren zu Real Madrid zurückkehren wird.