Von Ralf Itzel, Madrid

Die letzte Pressekonferenz nach dem Spiel ließ Carlo Ancelotti einfach sausen, irgendwann muss es ja genug sein. Aus dem strahlenden Madrider Frühling ist der Italiener am Sonntag in den goldenen Herbst von Rio de Janeiro geflogen. Dort wird er am Montag als neuer Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft vorgestellt, die er endlich wieder zum Weltmeister machen soll. Ihm ist das zuzutrauen, denn die Sonne scheint derzeit überall für den Mann aus Reggiolo in der Emilia-Romagna.