Wenn sich Kylian Mbappé eine Stunde lang im Fernsehen erklärt, muss die Lage ernst sein. Was der Spieler von Real Madrid über seine angebliche Depression und den Ausflug nach Stockholm samt Gerüchten über sexuelle Nötigung sagt.

Von Oliver Meiler, Paris

Sein Wort ist seltener als das des Präsidenten der Republik, viel seltener. Und manchmal könnte man meinen, es wiege schwerer. Kylian Mbappé, Superkicker von Real Madrid und der französischen Nationalmannschaft mit gemischter Fortüne, 25 Jahre alt, äußert sich öffentlich so wenig, dass jeder Auftritt in den Medien zum Ereignis wird. Gerade diesmal, am Sonntagabend, 19.30 Uhr, auf dem Fernsehsender Canal+. Fast eine Stunde lang erklärte er sich, es gab ja viel zu erzählen. Und er redete wie immer gescheit, sehr reflektiert, er verhaute keinen Konjunktiv.