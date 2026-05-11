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Kylian Mbappé bei Real Madrid41 Tore, die nach nichts schmecken

Lesezeit: 2 Min.

Läuft er diese Saison noch mal für Real auf? Kylian Mbappé, hier vor dem Ligaspiel gegen Betis Sevilla Ende April.
Läuft er diese Saison noch mal für Real auf? Kylian Mbappé, hier vor dem Ligaspiel gegen Betis Sevilla Ende April. Fran Santiago/Getty Images

Ein Instagram-Post des angeschlagen fehlenden Kylian Mbappé festigt sein Image bei vielen Anhängern von Real Madrid: Dem Stürmer wird vorgeworfen, zu sehr an sich zu denken.

Von Javier Cáceres, Barcelona

Nicht alles, was sich am Sonntag rund um den Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid abspielte, ereignete sich in der analogen Welt. Manches war digital und trug surreale Züge. Zur Erinnerung: Am Morgen des Spiels hatte sich Kylian Mbappé wegen einer nicht näher definierten Muskelüberlastung abgemeldet. Die Hände waren dabei offenkundig nicht betroffen. Beim Stand von 2:0, der schließlich auch der Endstand sein und den FC Barcelona zum Meister küren sollte, postete Mbappé das Foto eines Bildschirms, auf dem die Partie lief, in seinem Instagram-Kanal, tippte „Hala Madrid“ und garnierte es mit einem weißen Herzen. Ein Sympathiezeugnis als Hohn?

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