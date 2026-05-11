Nicht alles, was sich am Sonntag rund um den Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid abspielte, ereignete sich in der analogen Welt. Manches war digital und trug surreale Züge. Zur Erinnerung: Am Morgen des Spiels hatte sich Kylian Mbappé wegen einer nicht näher definierten Muskelüberlastung abgemeldet. Die Hände waren dabei offenkundig nicht betroffen. Beim Stand von 2:0, der schließlich auch der Endstand sein und den FC Barcelona zum Meister küren sollte, postete Mbappé das Foto eines Bildschirms, auf dem die Partie lief, in seinem Instagram-Kanal, tippte „Hala Madrid“ und garnierte es mit einem weißen Herzen. Ein Sympathiezeugnis als Hohn?