Falls sich jemand die Rechte für eine TV-Doku der laufenden Saison des spanischen Rekordmeisters Real Madrid gesichert haben sollte: Er hat Gold in seinen Händen. Es gab schon vor Ende dieser Woche nichts, was es nicht gab – Intrigen, Zeter, Mordio, Gewalt, Sex, sportliche Höhenflüge und Abstürze, Demütigungen durch den Erzrivalen Barça –, und es kamen noch mehr süffige Ingredienzien dazu: Herzschmerz, Politik, Repression. Und – am Rande des sportlich bedeutungslosen 2:0-Sieges gegen das abgestiegene Real Oviedo – ein weiteres, öffentlich inszeniertes Zerwürfnis.