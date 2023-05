Von Javier Cáceres, Manchester

Fußballprofis haben die Angewohnheit, sich nach Fußballspielen recht ausgiebig mit der Körperpflege aufzuhalten. Doch bei Antonio Rüdiger, 30, ging es Mittwochnacht so schnell, dass man meinen musste, bei Manchester City habe es für Real Madrid kalte Duschen nicht nur im übertragenen Sinne gegeben.

Keine 15 Minuten nach Spielschluss hatte Rüdiger die Kabine schon wieder verlassen. Und er wirkte dermaßen geladen, als er durch die Mixed Zone des Etihad-Stadions lief, dass er nicht nach dem Mannschaftsbus zu suchen schien. Sondern nach der erstbesten Gelegenheit, sich abzureagieren. Wie auch nicht: Ein 0:4 im Rückspiel des Champions-League-Halbfinales bei Manchester City (Hinspiel 1:1), das war nicht bloß ein K.o. gewesen. Es war eine Pleite, die das zentrale Nervensystem des Rekordmeisters und Titelverteidigers der Königsklasse in ihrem Kern traf.

Die Visite in Manchester sollte auch eine Machtdemonstration werden. Nicht umsonst umfasste die Expedition Figuren, die sonst nur bei Endspielen dabei sind: José Ángel Sánchez etwa, der als Generaldirektor so etwas wie der Mastermind des Klubs ist, oder auch der Präsident der Veteranen-Vereinigung, der legendäre Ex-Profi José Martínez Sánchez alias "Pirri". Rund ums Spiel waren auch die Anwälte am Buffet zu sehen, die Real beim Abenteuer "Super League" beraten; und am Mittwochmittag tauchte auch der deutsche Medienmanager Bernd Reichert im Mannschaftshotel der Madrilenen auf. Reichert ist der CEO von "A22", jener Firma, die für Real die Sezession von der Uefa vorantreiben soll. Und dass Vereinspräsident Florentino Pérez dabei war und den Profis aufmunternd auf die Brust klatschte, als sie das Hotel Richtung Stadion verließen, das verstand sich von selbst.

Und das Fußvolk? Hielt sich mit City nicht groß auf. Sondern klagte an den Tresen der Pubs von Manchester übers Bier (zu warm), das Wetter (zu kalt) und die Flugticketpreise zum Finalort Istanbul (zu teuer). Gebucht hatten sie die Türkei-Reise trotzdem längst. Madrid hat keine Anhänger, die bei Triumphzügen hinterherlaufen und "Memento mori" säuseln: "Bedenke, dass du sterblich bist." Madrid hat nur einen Chor, der "Somos los reyes de Europa" singt, zur Melodie des kubanischen Klassikers "Guantanamera". Doch dann kam City. Und versetzte Real Madrid "eine Tracht Prügel von der Sorte, die wehtut", wie das Sportblatt Marca am Donnerstag titelte.

Mit vier Toren Unterschied (oder mehr) hatte Real Madrid in der Königsklasse ganze vier Mal in der Geschichte verloren - unter anderem beim Hamburger SV (1:5, 1980) und 1989 gegen den AC Milan (0:5). Ein Tor schoss damals ausgerechnet der Mann, der am Mittwoch zum Protagonisten wurde: Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti. Als die Uhr gen Mitternacht zog, standen die spanischen Radioreporter in der Mixed Zone, schnatterten wild durcheinander, und wo der eine ein "Sí" hervorstieß, sagte der andere: "No." Weil in den heimischen Studios längst abgefragt wurde, ob Ancelotti über dieses Saisonende hinaus Coach bleiben solle oder eben nicht.

Ein klares Stimmungsbild ergab sich nicht, das war am Donnerstag nicht anders. Wobei der eine oder andere schon meinte, mit dem 0:4 von Manchester dem "Ende einer Ära" beigewohnt zu haben. "Ende einer Ära?", fragte Toni Kroos, 33, zurück und lachte. "Das hatten wir doch schon mal - zuletzt, ich glaube, 2019, nach einem 1:4 gegen Ajax Amsterdam." Es müsse dann "kurzzeitig ausgesetzt geworden sein", dieses Ende, fügte Kroos voller Ironie hinzu. Denn danach räumte Real Madrid Trophäe um Trophäe ab. Unter anderem mit Ancelotti.

13 gegnerische Torschüsse lässt Real zu - allein in der ersten Halbzeit

Dass Madrid eine "sehr verdiente Niederlage" gegen ein formidables City-Team einstecken musste, das gestand Kroos allerdings ohne Umschweife ein. Abzüglich eines veritablen Lattenkrachers von Kroos nach gut einer halben Stunde hatte Real Madrid offensiv kaum etwas zu bieten. Das größere Problem war aber, dass "wir defensiv nicht so gut funktioniert haben wie im Hinspiel", erklärte Kroos.

Das lag nur in zweiter Linie daran, dass der im Hinspiel brillante (und auch deshalb nun in Manchester verärgerte) Rüdiger in der Innenverteidigung für Militão Platz machen musste. Sondern vor allem daran, dass City im Mittelfeld offensiver agierte als noch in der Vorwoche in Madrid, sich besser positioniert hatte, Real gegen das eigene Tor drückte. Das Resultat: 13 Torschüsse allein in den ersten 45 Minuten, mehr als Real Madrid je zuvor in diesem Jahrhundert in der Champions League in einer einzigen Halbzeit zugelassen hatte. Zur Halbzeit führte City durch Tore von Bernardo Silva mit 2:0, Manuel Akanji und Julián Álvarez ließen zwei weitere Ohrfeigen folgen.

Und dennoch: Er sei "weit davon entfernt", die diesjährige Champions-League-Saison eine schlechte zu nennen, sagte Kroos. Ein Halbfinale müsse man erst mal erreichen. Und auch wenn Real Madrid am vergangenen Wochenende zusehen musste, wie der Erzrivale FC Barcelona die Meisterschaft errang - man habe immerhin den spanischen Pokal gewonnen, den lasse man sich "auch nicht kleinreden". Die Frage ist, ob das nach dem 0:4 für Ancelotti reicht.

Er könne sich nicht vorstellen, dass bei Real Madrid jemand "eine grundsätzliche Entscheidung von einem Spiel abhängig machen" würde; und er habe auch gar keine Lust, derartige Debatten zu befeuern, sagte Kroos. Als er bei den spanischen Reportern stand, wurde er deutlicher: "¡Claro que sí!", rief Kroos, als er gefragt wurde, ob er Vertrauen in Ancelotti habe, "¿Quién no?" - "Wer denn nicht?" Kurz zuvor hatte sich ein weiterer Führungsspieler, Luka Modric, gleichfalls deutlich pro Ancelotti positioniert: "Er hat verdient weiterzumachen. Ohne Zweifel." Ancelotti selbst gab sich bestimmt: "Niemand zweifelt an meiner Zukunft. Der Präsident war vor fünfzehn Tagen sehr eindeutig!"

In der Tat: Florentino Pérez hatte sich sehr apodiktisch geäußert, als er auf die Gerüchte um Ancelottis Zukunft angesprochen wurde. "Ich will davon nichts mehr hören. Sein Vertrag gilt noch, wir sind zufrieden mit ihm", hatte Pérez gesagt. Doch das war vor diesem 0:4, das Wunden schlug. Und bei Real werden Demütigungen für gewöhnlich bezahlt.