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Spanischer FußballReal misslingt Generalprobe vor Bayern-Duell

Überaschend am Boden: Reals Verteidger Eder Militao kann auch im Liegen den Torschützen Vedat Muriqi nicht aufhalten.
Überaschend am Boden: Reals Verteidger Eder Militao kann auch im Liegen den Torschützen Vedat Muriqi nicht aufhalten. Jaime Reina/AFP

Der spanische Rekordmeister verliert auf Mallorca 1:2. Vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen die Münchner nimmt Trainer Arbeloa die Schuld für die Niederlage auf sich.

Real Madrid hat die Generalprobe für das Champions-League-Duell mit dem FC Bayern München verpatzt. In der spanischen Liga verlor der Rekordmeister 1:2 (0:1) bei RCD Mallorca und kam damit am 30. Spieltag nicht näher an Spitzenreiter FC Barcelona heran. Real erwartet die Münchner am Dienstag zum Viertelfinal-Hinspiel in der europäischen Königsklasse.

In einer Partie mit zunächst nur wenigen Chancen brachte Malu Morlanes die Mallorquiner in der 41. Minute in Führung. Morlanes kam nach einer Flanke vor Nationalspieler Antonio Rüdiger an den Ball und traf aus wenigen Metern. Kylian Mbappé trieb die Real-Offensive zwar immer wieder an, zwingende Gelegenheiten konnte sich das Starensemble aber nur selten erarbeiten. Erst Eder Militao (88.) gelang kurz vor Schluss der Ausgleich, doch Vedat Muriqi (90.+1) traf in der Nachspielzeit noch zum Sieg für das Team von Mallorca, das drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt holte.

„Diese Niederlage geht auf meine Kappe, und das habe ich den Spielern auch gesagt“, erklärte anschließend Trainer Álvaro Arbeloa auf der Pressekonferenz. Er sei es, der das Team aufstelle: „Die Verantwortung liegt ganz bei mir, und ich möchte, dass sie sich jetzt schon auf das Spiel am Dienstag konzentrieren.“

Real spielte am Samstag mit einer Formation, die so ähnlich auch im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse beginnen könnte. Vinicius Junior wurde anfangs geschont, dafür stand Kylian Mbappé erstmals seit dem 21. Februar wieder in der Startelf.

© SZ/dpa/sid - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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