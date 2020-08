Von Javier Cáceres

Der Mann, auf den sich im Stadion von Manchester zeitweise alle Blicke richteten, hatte sich besonders fein herausgeputzt. Sergio Ramos hatte sich die Haare zum Dutt zusammengebunden, der Hipster-Bart war akkurat gestutzt, unter der Anzugsweste trug er ein eng anliegendes Businesshemd sowie eine Krawatte, und alles in allem sah sein Kostüm doch um einiges erbaulicher aus als die Uniform in Hubba-Bubba-Rosa, die seine spielenden Kollegen von Real Madrid trugen.

Ramos feuerte seine Kameraden mit geballten Fäusten an und applaudierte ihnen - die Finger der Hände dabei gespreizt wie die Flamenco-Sänger aus seiner andalusischen Heimat. Doch am Ende nutzte alles nichts. Denn es bestätigte sich die alte, fast schon physikalisch anmutende Regel, wonach Real Madrid ohne Ramos auf dem Feld außerstande ist, aus einem Champions-League-Duell erfolgreich hervorzugehen. Manchester City siegte im Rückspiel des Achtelfinales 2:1, wie schon im Hinspiel. Die Engländer treffen im Viertelfinale von Lissabon auf Olympique Lyon.

Es war das vierte Mal nach 2008 (gegen AS Rom), 2011 (FC Barcelona) und 2018 (Ajax Amsterdam), dass Ramos wegen einer Sperre einem europäischen K.-o.-Spiel seines Teams auf der Tribüne beiwohnen musste. Doch nicht bei jeder dieser Gelegenheiten rückte Ramos' Fehlen durch das Geschehen auf dem Platz so dermaßen in den Fokus wie dieses Mal. Der Grund: Beide Tore von Manchester City wurden durch kapitale Fehler des Mannes heraufbeschworen, der Ramos als Abwehrchef vertreten sollte: Raphaël Varane. Vor dem 0:1 ließ sich der Franzose, immerhin Weltmeister von 2018, den Ball von Gabriel Jesús stibitzen, der Brasilianer legte für Raheem Sterling auf (9. Minute). Und nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Ersatzkapitän Karim Benzema (28.), der einen feinen Kopfball ins Tor setzte, missglückte Varane eine Kopfballrückgabe zu Torwart Thibaut Courtois. Gabriel Jesús (68.) erlief den Ball und spitzelte ihn aus spitzem Winkel ins Netz.

Es war Madrids insgesamt sechste Champions-League-Pleite in sieben Spielen ohne den etatmäßigen General. Und für Real-Coach Zinédine Zidane das erste K.-o.-Runden-Aus als Trainer überhaupt - im 13. Spiel. Auf Zidane konzentrierten sich nach der Partie nicht gerade wenige Vorwürfe. Nachdem sie ihn vor ein paar Wochen noch hochleben ließen, schrieben ihm die Sportblätter nun aus nachvollziehbaren Gründen ins Stammbuch, falsch aufgestellt und zu spät gewechselt zu haben. Dass er auf den Belgier Eden Hazard setzte, schien politischen Gründen geschuldet gewesen zu sein, denn der 100-Millionen-Einkauf hatte wegen einer Verletzung wochenlang aussetzen müssen; die fehlende Spielpraxis war ihm in Manchester anzumerken.

Für Verwunderung sorgte zudem, dass Zidane erst in der 83. Minute bereit war, Auswechslungen vorzunehmen. Nachwuchsstürmer Vinícius, der zwar ohne Fortune vor dem Tor ist, aber immerhin eine Abwehr beschäftigen kann, durfte sich nicht einmal warm machen, es kam unter anderen der bislang enttäuschende Ex-Frankfurter Luka Jovic. "Jeder darf meinen, was er mag", sagte Zidane auf die Frage nach den späten Wechseln, "doch das ändert nun auch nichts mehr." Die wirklich brennende Frage aber bleibt, wie viel Spielraum für eine grundlegende Veränderung dieser Elf bleibt. Die Corona-Krise schlägt auf die Einnahmen durch, die Stadionrenovierung kostet Hunderte Millionen Euro, und Gareth Bale, der zu den teuersten Profis des Kaders zählt, macht Anstalten, seinen Vertrag aussitzen zu wollen.

Das bindet Mittel, die nötig wären, um etwa die Torgefahr zu erhöhen: Mit bloß 70 Treffern war Real Madrid der torärmste spanische Meister seit Mitte der Nullerjahre. Und Spieler wie Sergio Ramos oder Luca Modric haben ihren 30. Geburtstag weit hinter sich. Die letzte Saison sei "zu 95 Prozent exzellent" gewesen, sagte Zidane. Doch auch er weiß: Bei Real darf nicht einmal ein Prozentpunkt fehlen. Dieses Selbstverständnis der Madrilenen ist etwas, was Pep Guardiola schon immer bewundert hat, auch wenn er sein Leben bei Reals Erzrivalen FC Barcelona verbracht und vor einigen Jahren auch Madrids "bestia negra" FC Bayern trainiert hat. Das war daher auch der tiefere Sinn hinter einer Bemerkung, die Guardiola nach diesem Spiel von sich gab: "Wir wissen, welche Mannschaft wir geschlagen haben." Das konnte man auch als die Versicherung verstehen, dass er Citys ersten Champions-League-Titel überhaupt für näher hält denn je: "Dass wir (gegen Real) das Viertelfinale erreicht haben, zeigt uns, dass wir den Titel gewinnen können, aber wir werden sehen."

In der Tat: Citys Abwehr bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Dass Guardiola selbst bereit ist, Entscheidungen zu treffen, die man im Lichte seines bisherigen Schaffens als unorthodox bezeichnen könnte, stellte er gegen Real unter Beweis. Ballbesitzorientierte Spieler wie Bernardo Silva oder David Silva blieben auf der Bank, er setzte von Beginn an darauf, dass die insgesamt überragenden Kevin De Bruyne und Ilkay Gündogan ein überragendes Pressing organisierten. "Ich tue alles, um den Carabao Cup zu gewinnen; da werde ich erst recht nichts unversucht lassen, um die Champions League zu gewinnen", sagte Guardiola. Sollte sein Team gegen Lyon weiterkommen, würde eine alte Liebe warten. Im Halbfinale stünde ein Duell gegen Barcelona oder den FC Bayern an. Doch das Ziel bleibt das Finale am 23. August im Estádio da Luz.