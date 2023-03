Von Sven Haist, Madrid

Toni Kroos hat in seinen mittlerweile mehr als 400 Einsätzen für Real Madrid schon unzählige Tore mit bejubelt. Verständlich also, dass das Siegtor seiner Mannschaft durch Karim Benzema zum 1:0 in der 78. Minute gegen Liverpool am Dienstagabend im Achtelfinalrückspiel der Champions League bei ihm keine besonderen Emotionen mehr hervorrief. Nachdem der gebürtige Greifswalder seine Arme kurz in die Luft gestreckt hatte, verzichtete er als einziger Feldspieler darauf, den Treffer gemeinsam mit seinen Teamkollegen zu feiern.

Stattdessen lief Kroos zur Seitenauslinie, um die Spielunterbrechung als Verschnaufpause zu nutzen. Danach wechselte ihn Trainer Carlo Ancelotti unter den Beifallsbekundungen der Zuschauer im Estadio Santiago Bernabéu aus. Damit signalisierte er seinem Team und zugleich dem Rest der Fußballwelt, dass Real zum elften Mal in dreizehn Jahren das Viertelfiale dieses Wettbewerbs erreichen würde.

Aufgrund des komfortablen 5:2-Hinspielerfolgs hatten ohnehin nur die wenigsten Beobachter noch Zweifel am Weiterkommen der Madrilenen gehabt. In den Vorsaisons lief zwar auch Real ab und an Gefahr, namentlich in Duellen gegen Juventus und Chelsea, einen klaren Vorsprung zu verspielen, aber eine solch historische Wendung ließ man diesmal nicht zu. Auch dank Kroos beherrschte das Heimteam die Partie immerzu - und damit auch Liverpool. Die Leistung brachte ihm die Anerkennung seines der Übertreibung unverdächtigen Trainers ein. Kroos habe "sehr gut" gespielt und den Rhythmus des Matches bestimmt, wie es geplant gewesen sei, stellte Ancelotti sachlich fest.

Wesentlich überschwänglicher würdigten Spaniens Medien seine Aufführung. Die in Madrid ansässige Tageszeitung ABC schrieb, der deutsche Ex-Weltmeister habe ein "unerschöpfliches Orchester" dirigiert. Auch das Sportblatt As titelte: "Kroos dirigiert, Klopp dimittiert." Gar mit einem Smoking verglich ihn das Regionalblatt La Voz de Galicia: Kroos sei für seinen Verein ein derartig "außergewöhnliches Stück", das "Eleganz, Selbstvertrauen und Macht in höchstem Maße" ausstrahle und bei "großen Anlässen immer" funktioniere. Gerade die Auseinandersetzungen mit Liverpool liegen ihm offensichtlich besonders.

Schon im Kabinengang vor Anpfiff ließ sich in gewisser Weise erkennen, was Kroos ausmacht

Denn mit fast keinem anderen Spieler tun sich die "Reds" um Trainer Jürgen Klopp so schwer wie mit Kroos, 33, der quasi immun wirkt gegen den gegnerischen Powerfußball. Weder lässt er sich in Ballbesitz durch Liverpools hochintensives Forechecking aus der Ruhe bringen, noch verliert er je die Übersicht. In allen sechs Partien mit Madrid gegen Klopps Liverpool stand Kroos auf dem Platz, nur vor drei Wochen war er grippegeschwächt nicht in der Startelf. Die Bilanz: fünf Siege und ein Remis, darunter die Champions-League-Siege 2018 und 2022.

Schon im Kabinengang vor Anpfiff ließ sich in gewisser Weise erkennen, was Kroos ausmacht. In beneidenswerter Gelassenheit zog er sich vor dem Einlaufen der Mannschaften eine Trainingsjacke übers Trikot und strahlte in der Reihe seiner Mitspieler eine Selbstsicherheit aus, über die fast kein anderer Spieler vor einem bedeutenden Spiel verfügt. Selbst gestandene Profis schauen in solchen Moment meist angespannt und wippen nervös hin und her. Kroos dagegen stand einfach da und blickte unaufgeregt drein - so, wie er anschließend auch spielte.

Er ließ den Ball kreiseln, sah stets den freien Mitspieler und hielt selbst großem Gegnerdruck stand. Immer wieder verlagerte er das Spielgeschehen, mit kurzen und langen Pässen, die so plausibel und ungezwungen aussahen, als könnte sie jeder ausführen. Das Sportblatt Marca empfand es als "Privileg", mitzuerleben, wie "das blonde Metronom ein millimetergenaues Kurzpassspiel mit abgemessenen langen Zuspielen" kombiniere. Manchmal wirkte es tatsächlich so, als wäre Kroos wegen seiner Fehlerlosigkeit ein mechanischer Ballverteiler.

Dies dürfte auch mit seinem riesigen Fundus an Spielsituationen zusammenhängen, aus dem er schöpfen kann, um richtig zu bewerten, welche Aktion jeweils gefragt ist. Ähnlich wie Benzema im Angriff den viel jüngeren Vinicius als seinen Nachfolger einführt, scheint Kroos sein Wissen an Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga weiterzugeben. Marca riet dem 20-Jährigen deshalb: "Sieh zu und lerne, Junge!" Angeblich soll Kroos bereit sein, seinen auslaufenden Vertrag in Madrid nochmals um ein Jahr zu verlängern. Trainer Ancelotti findet, die "Menschlichkeit der Veteranen" sei Schlüssel des Erfolgs, sie hätten einfach "kein Ego".

Auch wenn es Kroos wie einigen Mitspielern im fortgeschrittenen Profialter nicht mehr kontinuierlich gelingt, das eigene Spitzenniveau in jeder Partie abzurufen, ist die Erfahrung in der Champions League von unschätzbarem Wert. Sie macht Real Madrid als Titelverteidiger zum erneuten Favoriten auf den Henkelpokal. Vermutlich umgibt allein den FC Bayern aus den im Wettbewerb verbliebenen Vereinen eine ähnliche Siegesaura wie den Europapokalrekordgewinner. Derzeit besitzt Real nahezu keine Schwachstelle im Team, auf jeder Position verfügt der Kader über mindestens einen Ausnahmekönner. Und die zuletzt fünf Königsklassentitel in neun Jahren nehmen ohnehin Druck.

Nach seiner Auswechslung setzte sich Toni Kroos auf die Ersatzbank. Er hielt sich einen Eisbeutel auf den rechten Oberschenkel und sah ziemlich müde und geschafft aus - aber auch sehr zufrieden.