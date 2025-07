Stürmer Gonzalo García von Real Madrid ist eine Entdeckung der Klub-WM. Weil er es als Konkurrent von Kylian Mbappé schwer haben dürfte, wird bereits über einen Transfer spekuliert.

Von Javier Cáceres, Miami

Bei Real Madrid macht’s wieder Bam. Oder: Bam Bam!, um genau zu sein. „Bam Bam“, so wurde einst Iván Zamorano genannt, ein heute 58 Jahre alter chilenischer Stürmer, der zu den besten Kopfballspielern des späten 20. Jahrhunderts zählte. Bam Bams Wiedergänger heißt Gonzalo García, 21, und er ist, wie Zamorano, ein Killer der Lüfte. Man frage nur die Vertreter von Juventus Turin, die hilflos mit ansehen mussten, wie Gonzalo, wie er in der Branche heißt, am Dienstag im Hard Rock Stadium von Miami ein Kopfballtor erzielte, bei dem alles stimmte. Das Timing, die Wucht, der Luftstand nach dem Sprung am Fünfmeterraum.