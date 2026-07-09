Zum Hauptinhalt springen

Sami Khedira zu Real MadridMourinho bekommt seine Wunschlösung

Lesezeit: 1 Min.

Sami Khedira weilte bei der WM in den USA.
Sami Khedira weilte bei der WM in den USA. Gladys Chai von der Laage/Imago

Der frühere deutsche Nationalspieler wird Teil des Trainerteams von José Mourinho bei Real Madrid – er soll als eine Art Teammanager fungieren.

Von Javier Cáceres, Miami

SZ bei Google bevorzugen

Der frühere Fußballweltmeister Sami Khedira, 39, wird Teil des Trainerteams von Real Madrids Coach José Mourinho. Wie die Süddeutsche Zeitung von einer mit dem Vorgang vertrauten Quelle erfuhr, soll Khedira seine Arbeit bereits kommende Woche aufnehmen. Der 77-malige deutsche Nationalspieler soll künftig bei den Spielen neben Mourinho auf der Trainerbank sitzen und auch Einfluss auf die Spielvorbereitung nehmen, vor allem aber als eine Art Teammanager wirken. Er soll als Bindeglied zwischen Kabine, Trainerteam und Verein agieren.

Zur SZ-Startseite

MeinungTransfermarkt
:150-Millionen-Angebot? Real Madrids entwaffnende Ehrlichkeit erweist sich als falsches Spiel

SZ PlusKommentar von Markus Schäflein

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite