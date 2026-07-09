Der frühere Fußballweltmeister Sami Khedira, 39, wird Teil des Trainerteams von Real Madrids Coach José Mourinho. Wie die Süddeutsche Zeitung von einer mit dem Vorgang vertrauten Quelle erfuhr, soll Khedira seine Arbeit bereits kommende Woche aufnehmen. Der 77-malige deutsche Nationalspieler soll künftig bei den Spielen neben Mourinho auf der Trainerbank sitzen und auch Einfluss auf die Spielvorbereitung nehmen, vor allem aber als eine Art Teammanager wirken. Er soll als Bindeglied zwischen Kabine, Trainerteam und Verein agieren.