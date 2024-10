„Real Madrid möchte ihm all seine Unterstützung und Liebe zeigen und wünscht ihm eine baldige Genesung, damit wir seinen Fußball so schnell wie möglich wieder auf dem Platz genießen können“, hieß es in einer Pressemitteilung des Klubs. Zuvor hatte sich der Spieler, der in den kommenden Tagen operiert werden soll, selbst im sozialen Netzwerk Instagram zur Diagnose geäußert. Der Europameister postete ein Foto von sich, augenscheinlich aus einem Krankenwagen, und schrieb dazu, er habe eine schwere Kreuzbandverletzung erlitten und müsse operiert werden.

Der Außenbahnspieler hatte sich in der Schlussphase des 2:0 (1:0) der Königlichen am Samstagabend im Topspiel der spanischen Fußball-Meisterschaft gegen den Tabellendritten FC Villarreal verletzt. Sein Trainer Carlo Ancelotti hatte unmittelbar im Anschluss schon eine „sehr schwere Knieverletzung“ befürchtet. Das sei etwas, das „wegen des Kalenders“ sehr oft passiere und das einen „sehr wichtigen“ Spieler in seinem Kader getroffen habe, sagte der Italiener wahrscheinlich bezogen auf die Vielzahl von Spielen für den Spitzenclub.

Carvajal war in der Schlussphase der Partie bei einem Zweikampf mit seinem Gegenspieler zusammengeprallt. Zwar konnte der spanische Nationalspieler den Ball noch klären. Doch anschließend brach er mit lauten Schmerzensschreien zusammen und hielt sich das rechte Knie. Der 32-Jährige wurde unter Tränen auf einer Trage vom Platz gebracht. „Carvajal ist wegen seiner Erfahrung und seiner Einstellung ein Schlüsselspieler für uns“, sagte Ancelotti über den Real-Profi, der seit der Saison 2013/14 für das Profi-Team der Königlichen spielt. Der Außenspieler war von Nationaltrainer Luis de la Fuentes für die Nations-League-Spiele gegen Dänemark (12. Oktober) und Serbien (15. Oktober) nominiert worden. Real spielt am 22. Oktober in der Champions League gegen Borussia Dortmund.