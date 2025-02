Real Madrid:Bellingham sieht Rot, der Grund ist umstritten

Es gibt Termini, die als unanständig gelten, obwohl sie fundamentaler Bestandteil des Lebens sind, und die dennoch von Zeitungen gern mit Auslassungszeichen markiert werden. In vielen Fällen als Akt geheuchelter Zierde, in anderen aufgrund einer Prüderie, die man bei Ende des Rokoko für überwunden hielt, auf die an dieser Stelle aber verzichtet werden soll. Ganz nach dem Beispiel der Blätter, die am Sonntag in Spanien erschienen und voller Dissertationen über das Wörtchen „Fuck“ waren.