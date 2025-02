Spaniens Rekordmeister Real Madrid geht praktisch ohne etatmäßige Innenverteidiger in die Schlüsselpartien der nächsten Wochen gegen Atlético Madrid und Manchester City. Nur 48 Stunden nach der Krankmeldung von Nationalspieler Antonio Rüdiger, 31, teilte Real Madrid mit, dass sich David Alaba, 32, ebenfalls verletzt habe. Der frühere Bayern-Profi werde wegen einer Adduktorenverletzung im linken Bein zwei bis drei Wochen lang ausfallen, hieß es. Neben Alaba und Rüdiger, der am Samstag ebenfalls eine Muskelverletzung erlitt, stehen Madrids Trainer Carlo Ancelotti auch Éder Militão und Dani Carvajal nicht zur Verfügung. „Dies ist eine Notsituation, aber wir müssen das aushalten“, sagte Ancelotti am Dienstag.

Alaba war erst am 19. Januar nach einer 13-monatigen Pause auf den Rasen zurückgekehrt. Er hatte 399 Tage zuvor einen Kreuzbandriss und bei der Genesung immer wieder Rückschläge erlitten. Rüdiger wiederum hatte am Sonntag beim 0:1 gegen Espanyol Barcelona den Dienst quittieren müssen. Es gilt als sicher, dass Rüdiger und Alaba das wegweisende Meisterschaftsderby am Samstag gegen Atlético Madrid verpassen werden. Die Chancen auf einen Einsatz in den Champions-League-Playoffs gegen Englands Meister Manchester City (11./19. Februar) werden als gering eingeschätzt.

Wie Ancelotti bestätigte, sollte Alaba am Mittwoch im spanischen Pokal bei CD Leganés seinen ersten Startelfeinsatz seit 2023 feiern. „Er fühlte sich gut, niemand hat das ahnen können“, sagte der Italiener zur Verletzung Alabas. Da Real Madrid am Montag darauf verzichtete, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden, um Abwehrspieler zu verpflichten, sieht sich Ancelotti nun gezwungen, nach Raúl Asencio einen weiteren Nachwuchsspieler hochzuziehen. Dem Vernehmen nach soll Jacobo Ramón, Innenverteidiger der zweiten Mannschaft, im Pokal die Chance erhalten, sich ins Team zu spielen. Der Überlegung, den uruguayischen Mittelfeldspieler Federico Valverde ins Abwehrzentrum zu stellen, erteilte Ancelotti eine Absage.