Die Verletzungsmisere in Reals Abwehr hat einen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Elf gespült: Raúl Acensio, vom Ex-Schalker Raúl Gonzalez ausgebildet, erhält in Spanien hymnische Kritiken. Nur ein Gerichtsprozess überschattet seinen Aufstieg.

Von Javier Cáceres

Die Geschäftsstelle von Real Madrid in Valdebebas, nahe dem Flughafen der spanischen Hauptstadt, versprüht den Charme der Eingangshalle einer Krankenversicherung. Nichts, was nicht in aseptischem Weiß gehalten wäre und mit dem tadellos gebügelten Hemd der früheren Sturmlegende Emilio Butragueño korrespondieren würde, der sich am Dienstagmorgen von ein paar Fans freundlich lächelnd zu einem Selfie überreden lässt, ehe er in sein Büro verschwindet.