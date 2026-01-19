Zum Hauptinhalt springen

Real-Boss Florentino PérezVerlieren sollen bitte die anderen

Lesezeit: 2 Min.

Er ist in Spanien wohl mächtiger als der Bundespräsident in Deutschland: Florentino Pérez, 78.
Er ist in Spanien wohl mächtiger als der Bundespräsident in Deutschland: Florentino Pérez, 78. (Foto: Manu Fernandez)

Der König von Madrid ist nicht der König, sondern der Präsident des Fußballklubs Real. Seit einem Vierteljahrhundert besteht er auf dem Recht des Stärkeren. Könnte aber sein, dass seine Ära nun in Gefahr gerät.

Von Patrick Illinger

Manchmal zeigt sich in einer winzigen Geste, wie mächtig jemand ist. Etwa, wenn dieser Jemand mit einem fast unmerklichen Fingerzeig einige der besten Fußballer der Welt auf eine Bühne zitiert.

Real Madrid
:Das Bernabéu füllt sich mit Wut und heiligem Zorn

Pfiffe für Spieler wie Vinícius Jr. oder Bellingham, aber vor allem Protest gegen Präsident Florentino Pérez: Bei Real entlädt sich der riesige Ärger über den Vereinsboss, der das Publikum zuletzt immer wieder verprellte.

SZ PlusVon Javier Cáceres

