Von Javier Cáceres

Der fraglos bekannteste und wahrscheinlich sogar wichtigste Großindustrielle Spaniens, Real Madrids Präsident Florentino Pérez, 74, ist in Momenten vermeintlicher Intimität offenbar ein Schandmaul sondergleichen, das gern in die Obszönität abgleitet. Diesen Schluss lassen Tonbandaufzeichnungen zu, die seit Tagen in Spanien unter dem Titel "Los audios de Florentino" kursieren. Das Onlineportal El Confidencial, das in Spanien vor allem durch Nachrichten aus dem Wirtschafts- und Finanzleben Ansehen erlangt hat, veröffentlichte in den vergangenen Tagen eine Serie von Audiodateien, die offenbar aus Hintergrundgesprächen von Pérez mit mindestens einem Journalisten stammen - und die vor delikaten und vulgären Äußerungen überquellen.