Real verliert in Liverpool schon das dritte Spiel dieser Champions-League-Saison, Kylian Mbappé gibt ein trauriges Bild ab – und erinnert an eine unrühmliche Episode der Vereinsgeschichte.

Von Sven Haist, Liverpool

Kylian Mbappé war nach Spielende so schnell weg, dass man ihm nur noch hinterherschauen konnte. Das lag aber nicht an seiner gefürchteten Antrittsschnelligkeit, sondern daran, dass sich der Stürmer von Real Madrid schon kurz vor Abpfiff in die Nähe des Stadionausgangs begeben hatte. Grußlos und mit gesenktem Blick räumte Mbappé unverzüglich die Bühne. Er sah so leidend aus, dass ihm ein Betreuer zum Trost über den Kopf streichelte.