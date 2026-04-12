Kylian Mbappé holte sich am Freitag noch eine blutige Wunde. Doch sie wird ihn nicht davon abhalten, am Dienstag mit Real Madrid nach München aufzubrechen. Die Wunde wird beim Blick in den Spiegel allenfalls eine kleine Erinnerung daran sein, dass anderntags im Rückspiel des Viertelfinales der Champions League in der Arena in München (21 Uhr) alles auf dem Spiel steht. Alles? Okay, nicht alles. Nur die ganze Saison.
Debatten vor dem RückspielReal reist verwundet nach München
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Für Real Madrid steht im Viertelfinal-Rückspiel beim FC Bayern die ganze Saison auf dem Spiel. Immer mehr drängt sich die Erkenntnis auf, dass die Trennung von Trainer Xabi Alonso eine Fehlentscheidung gewesen sein dürfte.
Von Javier Cáceres
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