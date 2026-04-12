Kylian Mbappé holte sich am Freitag noch eine blutige Wunde. Doch sie wird ihn nicht davon abhalten, am Dienstag mit Real Madrid nach München aufzubrechen. Die Wunde wird beim Blick in den Spiegel allenfalls eine kleine Erinnerung daran sein, dass anderntags im Rückspiel des Viertelfinales der Champions League in der Arena in München (21 Uhr) alles auf dem Spiel steht. Alles? Okay, nicht alles. Nur die ganze Saison.