Spitzenreiter Real Madrid hat dank Jude Bellingham den 257. Clásico gegen den Erzrivalen FC Barcelona gewonnen und einen großen Schritt Richtung Meistertitel in der spanischen Fußball-Liga gemacht. Die Königlichen mit den beiden deutschen Nationalspielern Toni Kroos und Antonio Rüdiger siegten am Sonntagabend nach einem Last-Minute-Treffer des Engländers (90.+1) mit 3:2 (1:1) gegen die Katalanen, der Vorsprung in der Tabelle wuchs sechs Spiele vor Saisonende auf elf Punkte an.