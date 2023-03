Interview von Javier Cáceres

SZ: Herr Gómez, an diesem Samstag jährt sich der "Torfall von Madrid" zum 25. Mal. Unmittelbar vor dem Anpfiff des Halbfinal-Hinspiels zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund knickte am 1. April 1998 im Bernabéu-Stadion ein Tor um. Hatten Sie mitbekommen, was passiert war? Am Radio, am TV?