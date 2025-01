Von Javier Cáceres

RB Salzburg war am Mittwoch mit dem bescheidenen Ziel der Kleinen ins Bernabéu-Stadion gereist, es lautete: Real Madrid ein bisschen ärgern. Auf dem Rasen gelang das eher nicht, in den Katakomben umso besser. So gut, dass Real-Trainer Carlo Ancelotti ungefragt zu Protokoll geben wollte, dass er grollte. „Es sieht so aus, als wäre ich etwas sauer“, sagte Ancelotti gegen Ende seiner Pressekonferenz – und schob die Bestätigung hinterher: „Stimmt: Ich bin sauer.“ Auch den Grund lieferte er: „Das Spiel ist seit 22.45 Uhr vorbei. Danach eine Stunde auf eine Pressekonferenz warten zu müssen, ist eine Respektlosigkeit. Gegenüber mir, aber vor allem euch gegenüber.“ Sprach’s – und ließ den Blick schweifen, als erwarte er einen Applaus der Reporter. Der blieb aus.