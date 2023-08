Real Madrid muss lange auf Torwart Thibaut Courtois verzichten. Der 31-Jährige habe sich beim Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen, teilte der spanische Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mit. Der belgische Nationaltorhüter solle "in den nächsten Tagen" operiert werden. Zur Dauer der Zwangspause machte der Klub keine Angaben. Real dürfte damit noch mal auf dem Transfermarkt aktiv werden - und dort zum Konkurrenten für den FC Bayern werden, der ebenfalls einen Torhüter sucht. Courtois sei im Trainingszentrum Valdebebas nordöstlich von Madrid auf einer Trage vom Feld gebracht worden, schrieben spanische Medien. Der Profi habe dabei geweint. Courtois ist eine der wichtigsten Stützen im Team von Trainer Carlo Ancelotti. Der Teamkollege von Toni Kroos und Antonio Rüdiger wird wegen der Verletzung nicht nur die kommenden Liga-, Pokal- und Champions-League-Begegnungen der Madrilenen verpassen. Courtois wird auch der belgischen Nationalmannschaft mindestens bei den EM-Qualifikationsspielen in Aserbaidschan und gegen Estland im September sowie in Österreich und gegen Schweden im Oktober fehlen. Spanische Medien nannten den Spanier Kepa, den Marokkaner Bono und Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia als mögliche Ersatzkandidaten. Alle drei wurden zuletzt auch als mögliche Zugänge beim FC Bayern gehandelt. Als Nummer zwei steht in Madrid der Ukrainer Andrij Lunin unter Vertrag, der vergangene Saison auf zwölf Einsätze kam.