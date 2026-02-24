Vor gut einer Woche noch war José Mourinho voller Vorfreude. Seit 2013 hatte er auf die Gelegenheit gewartet, ins Bernabéu-Stadion zurückzukehren, wo er von 2010 bis 2013 Trainer gewesen war, und plötzlich schien sie nah: zum Playoff-Rückspiel in der Champions League mit Benfica Lissabon an diesem Mittwoch. Weil aber das Hinspiel in Portugal (1:0 für Real Madrid) aus dem Ruder lief, (unter anderem) Mourinho Gelb-Rot sah und darob automatisch gesperrt wurde, war klar: Er wird nicht am Spielfeldrand des Bernabéu stehen dürfen.