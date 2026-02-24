Vor gut einer Woche noch war José Mourinho voller Vorfreude. Seit 2013 hatte er auf die Gelegenheit gewartet, ins Bernabéu-Stadion zurückzukehren, wo er von 2010 bis 2013 Trainer gewesen war, und plötzlich schien sie nah: zum Playoff-Rückspiel in der Champions League mit Benfica Lissabon an diesem Mittwoch. Weil aber das Hinspiel in Portugal (1:0 für Real Madrid) aus dem Ruder lief, (unter anderem) Mourinho Gelb-Rot sah und darob automatisch gesperrt wurde, war klar: Er wird nicht am Spielfeldrand des Bernabéu stehen dürfen.
Real Madrid in der Champions LeagueGesucht: José Mourinho
Lesezeit: 5 Min.
Das Playoff-Rückspiel zwischen Real und Benfica steht unter dem Eindruck des Eklats um Gianluca Prestianni und Vinícius Júnior. Der in die Kritik geratene José Mourinho wird wegen einer Sperre nicht auf der Bank sitzen. Aber wo dann?
Von Javier Cáceres, Madrid
