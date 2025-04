Von Javier Cáceres

Carlo Ancelotti strahlt die Gelassenheit und den Humor eines Mannes aus, der von der Last befreit ist, jemandem noch etwas beweisen zu müssen. Und so lächelte der 65-Jährige nach dem 1:2 gegen den FC Arsenal, das seiner Mannschaft Real Madrid den Zutritt zum Halbfinale der Champions League verwehrte, als er bei einem TV-Reporter stand. Dort ereilte ihn am Mittwoch kurz vor Mitternacht die in viel Zellophan gepackte Frage, ob’s das nun gewesen sei. Ob das in Addition aus Hin- und Rückspiel so schmachvolle 1:5 gegen die Gunners aus London sein letztes Spiel überhaupt in der Champions League gewesen sei. „Für diese Saison sicherlich“, schmunzelte Ancelotti. Und danach? „Ich weiß es nicht. Ich will’s auch gar nicht wissen.“