Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat mit einem Sieg im Stadtderby gegen Atlético Madrid seine Tabellenführung in der Primera División gefestigt. Die Königlichen setzten sich am Samstag dank des Treffers von Stürmer Karim Benzema in der 56. Minute mit 1:0 (0:0) durch. Nach dem 14. Saisonerfolg hat Real sechs Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen FC Barcelona. Der Meister konnte am Sonntag zum Abschluss des 22. Spieltages mit einem Heimsieg gegen UD Levante (nach Andruck dieser Ausgabe) aber wieder auf drei Punkte heranrücken.