Am Ende tanzte er. Und wie er tanzte! Man wäre geneigt zu sagen: So wie immer, was aber nicht ganz stimmt. Was sich hingegen sagen lässt: dass er so tanzte, wie er in der Vorwoche getanzt hatte. Vinícius Júnior, brasilianischer Nationalspieler von Real Madrid, hatte ein Tor geschossen – ein schönes Tor, doch das nur am Rande – und dann die Eckfahne gesucht, um das 2:1 zu feiern, mit dem seine Mannschaft Benfica Lissabon besiegen sollte. Oder feierte er doch vor allem: sich? Und wäre ihm ausgerechnet das vorzuwerfen? Dass er also in jener atomisierten Welt, die auch der Mannschaftssport Fußball geworden ist, zunächst an sich selbst denkt?
Real Madrid in der Champions LeagueDie Nachricht ist: Vinícius
Lesezeit: 3 Min.
Real Madrids 2:1-Sieg gegen Benfica steht noch im Zeichen des Rassismus-Eklats aus der Vorwoche. Diesmal fallen Zuschauer in Madrid unangenehm auf – und am Ende feiert wieder der Stürmer Vinícius Júnior.
Von Javier Cáceres, Madrid
Lesen Sie mehr zum Thema