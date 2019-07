27. Juli 2019, 12:11 Uhr 3:7-Pleite gegen Atletico Alarmrufe bei Real Madrid

Real Madrid verliert einen Test in den USA gegen Atletico 3:7 und hadert mit seiner Saisonvorbereitung.

Trainer Zidane ist um Abmilderung bemüht, die spanische Presse ist alarmiert.

Von Jonas Beckenkamp

Wie es sich eben gehört, kam der lauteste Alarmschrei vom Kapitän. Von Sergio Ramos, dem härtesten, aber auch selbstkritischsten Fußballer von Real Madrid. "Wir stecken ganz schön in der Scheisse", echauffierte er sich, "man kann auf verschiedenste Art verlieren, aber doch nicht so!"

Ramos hatte zuvor etwas erlebt, das er mit seinen Königlichen wohl noch nie zuvor erlebt hatte: Eine 3:7-Pleite gegen Atletico Madrid, den Rivalen aus der spanischen Hauptstadt. Zur Ehrenrettung Reals sei gesagt, dass es nur ein Testspiel in den USA im Rahmen des "International Champions Cup" gewesen ist, aber bei so einem Ergebnis ist es schwer mit mildernden Umständen.

Er habe "kein gutes Gefühl", sagte Ramos noch, "wir sind es wie einen Sommerkick angegangen, Atletico hat ernst gemacht." Und wie. Schon zur Halbzeit hatte es in New Jersey 0:5 gestanden. Und ein 0:5 zur Pause zählt zu den Ungeheuerlichkeiten, die einer wie Ramos so wenig ab kann wie leere Trophäenschränke. Also folgerte er: "Der Madridismus ist beschädigt."

Wenn man es genau nimmt, existieren diese Beulen schon länger. Nach mageren Jahren in der heimischen Liga mit dem letzten Meistertitel (dem 33. insgesamt) im Jahr 2017, geht in Madrid die Angst um. Es besteht die Befürchtung, dass nicht nur Barcelona mit seinem neuen Superteam um Antoine Griezmann, Frenkie de Jong und möglicherweise bald auch Neymar Real überflügelt, sondern auch Stadtrivale Atletico, wo Trainer Diego Simeone erneut seinen Umschalt-Geschwader-Fußball umsetzt.

Ein paar bedenkliche Zeichen hatte es ja schon vorher gegeben beim Team von Trainer Zinedine Zidane. Gegen die Bayern hatte es im Test am Ende 1:3 geheißen, gegen Arsenal mühte man sich zu einem Sieg im Elfmeterschießen - und dann begleiteten die Saisonvorbereitung auch noch Personaldebatten. Von Millionenzugang Eden Hazard (er kam für geschätzte 120 Millionen vom FC Chelsea) sind Bilder überliefert, die ihn eher gemächlich austrainiert zeigen.

Hinzu kommt das Abschiedsgeschacher um Topverdiener Gareth Bale, den vor allem Zidane dringend loswerden will - was ihm seitens Bales Berater heftige Kritik einbrachte. Bale, einst Vorzeigetransfer von Vereinspatron Florentino Perez, soll nun endgültig vor einem Wechsel stehen. Die Frage ist nur: wohin? Ein Engagement in China erscheint am wahrscheinlichsten.