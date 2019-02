9. Februar 2019, 19:22 Uhr Internationaler Fußball Real Madrid gewinnt das Stadtderby

Real Madrid gewinnt das Spiel gegen den Stadtrivalen Atlético, der FC Liverpool schießt sich für den FC Bayern warm.

Real Madrid hat seine gute Form bestätigt und in der spanischen Fußballliga den fünften Sieg in Folge eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Santiago Solari gewann das Madrid-Derby bei Atletico am Samstagnachmittag mit 3:1 (2:1) und schob sich am Stadtrivalen vorbei auf Rang zwei. Die Tore für den Champions-League-Sieger erzielten Casemiro in der 16. Minute, Sergio Ramos (42., Foulelfmeter) und Gareth Bale (74.). Frankreichs Weltmeister Antoine Griezmann erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich (25.).

Atleticos Thomas wurde nach 80 Minuten nach einem Foulspiel am deutschen Nationalspieler Toni Kroos mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Reals Rückstand auf den Tabellenführer FC Barcelona betrug vorläufig fünf Punkte. Die Katalanen konnten den Vorsprung mit einem Sieg bei Athletic Bilbao am Sonntagabend (20.45 Uhr) auf acht Zähler ausbauen.

Liverpool ist bereit für die Bayern

Der FC Liverpool hat zehn Tage vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern München seine Mini-Krise in der englischen Fußball-Liga überwunden. Nach zwei Remis kam das Team von Trainer Jürgen Klopp am Samstag zu einem 3:0 (2:0) gegen den AFC Bournemouth und übernahm wieder die Tabellenführung in der Premier League. Liverpool liegt nach 26 Spieltagen mit drei Punkten vor Titelverteidiger Manchester City. Gegen Bournemouth benötigten die Gastgeber etwas Anlaufzeit, ehe Sadio Mane (24.), Georginio Wijnaldum (34.) und Mohamed Salah (48.) die Reds zu einem sicheren Erfolg schossen.

Es war die letzte Partie der Liverpooler vor dem Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen den deutschen Rekordmeister aus München am 19. Februar. Klopp will als Vorbereitung auf die Begegnung gegen die Bayern mit seiner Mannschaft noch ein Trainingslager in Spanien beziehen.

Manchester United siegt weiter

Vor dem Liverpool-Sieg hatte Manchester United am Samstag seine Erfolgsserie unter Trainer Ole Gunnar Solskjaer fortgesetzt. Der englische Rekordmeister setzte sich beim Tabellenvorletzten FC Fulham mit 2014-Weltmeister André Schürrle sicher mit 3:0 (0:2) durch. Durch den achten Sieg im neunten Premier-League-Spiel unter dem norwegischen Nachfolger von Trainer José Mourinho rückte Manchester vorübergehend auf den vierten Champions-League-Platz.

Der Franzose Paul Pogba hatte mit zwei Treffern in der 14. und 65. Minute (Foulelfmeter) maßgeblichen Anteil am Sieg. Pogbas Landsmann Anthony Martial (23.) steuerte das dritte Tor bei. Arsenal siegte auch ohne die erkrankten Mesut Özil und Pierre-Emerick Aubameyang bei Huddersfield Town mit 2:1 (2:0). Die Londoner blieben damit nah an den Europapokal-Plätzen.

PSG bangt um Cavani

Nach dem Ausfall von Neymar bangt Paris Saint-Germain vor dem Champions-League-Achtelfinale bei Manchester United um den Einsatz des nächsten prominenten Spielers. Das Team von Trainer Thomas Tuchel gewann zwar mit 1:0 (1:0) gegen Girondins Bordeaux und steht in der Ligue 1 mit 59 Punkten souverän an der Tabellenspitze, doch Torschütze Edinson Cavani (42., Foulelfmeter) verließ das Spielfeld vorzeitig. PSG, bei der die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer nicht im Kader standen, begannen nach der Niederlage am vergangenen Spieltag bei Olympique Lyon (1:2) mit Italiens Torwart-Ikone Gianluigi Buffon.

Nachdem Thomas Meunier im Strafraum zu Fall gebracht wurde, verwandelte Cavani den fälligen Strafstoß. Anschließend wurde der Uruguayer mit Problemen am rechten Bein ausgewechselt und droht das Duell mit United am nächsten Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) zu verpassen. Neymar fehlt PSG aufgrund einer Mittelfuß-Verletzung in beiden Partien gegen den englischen Rekordmeister.