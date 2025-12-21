Sieg zum Jahresabschluss, Bestmarke für Kylian Mbappé – aber trotzdem zum Fest keine Ruhe bei Real Madrid : Der kriselnde spanische Fußball -Rekordmeister hat zwar am Samstagabend in der Liga gegen den Tabellenneunten FC Sevilla 2:0 (1:0) gewonnen und damit alle drei Pflichtspiele der Vorweihnachtswoche für sich entschieden. Es war jedoch ein weiterer glanzloser Arbeitssieg, der die Debatten um den massiv unter Druck geratenen Trainer Xabi Alonso kaum beruhigen dürfte. Jude Bellingham brachte Real per Kopf in Führung (38.), Kylian Mbappé sorgte per Foulelfmeter für den Endstand (86.).

Der französische Weltklassestürmer erzielte damit seinen 59.Pflichtspieltreffer des Kalenderjahres 2025 und stellte den Vereinsrekord von Cristiano Ronaldo ein, dem 2013 ebensoviele Tore gelungen waren. Nach einer gelb-roten Karte gegen Sevillas Innenverteidiger Marcao (68.) spielte Real in Überzahl. In den spanischen Medien erhielten Xabi Alonso und sein Team für die Leistung erneut mäßige Kritiken. Was dies für die Zukunft des Leverkusener 2024- Meistertrainers bedeutet, blieb zunächst unklar. Das nächste Pflichtspiel steht für Real am 4. Januar an, in der Liga geht es dann daheim gegen Betis Sevilla.