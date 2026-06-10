Muss sich Fabrizio Romano nun Sorgen um seine weitere Karriere machen? Der Italiener ist der bekannteste Vertreter der Spezies der sogenannten Transferjournalisten, die auf die Berichterstattung über Wechselgerüchte, Vertragsverhandlungen und Transfers im Profifußball spezialisiert sind. Wenn künftig die Klubs der Vorgehensweise des Branchenprimus Real Madrid folgen, könnte dieser Beruf bald obsolet werden: Der Klub veröffentlichte nicht nur sein Interesse an Stürmer Julián Álvarez vom Lokalrivalen Atlético, der sich derzeit mit der argentinischen Nationalmannschaft auf die WM vorbereitet, sondern zugleich auch die Absage vom Lokalrivalen Atlético. Das ist maximale Transparenz.