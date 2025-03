Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti warnt seine Mannschaft eindringlich vor dem Stadtduell in der Champions League gegen Atlético. „Wenn wir so spielen, werden wir am Dienstag nicht gewinnen, das ist ganz klar“, sagte der italienische Coach nach dem enttäuschenden 0:1 in der spanischen Fußball-Meisterschaft bei Betis Sevilla.