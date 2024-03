Von Javier Cáceres

Auch in Madrid sprechen mitunter die Wände, zum Beispiel im Trainingszentrum von Real Madrid in Valdebebas. Und was sie erzählen, ist der Kern einer Sitzung, die Trainer Carlo Ancelotti Mitte 2022 abhielt, und die ihre Wirkung noch immer entfaltet. Ancelotti hatte das Herz des Teams zusammengerufen - Casemiro, Toni Kroos und Luka Modric -, um diese drei darauf vorzubereiten, dass neue Zeiten anbrechen. Dass sie weniger Spielzeit bekommen würden, weil die Jungen drängen. Dass ein Umbruch anstehe, eine transición, wie es auf Spanisch heißt. Casemiro war, was damals nicht bekannt war, schon auf dem Sprung zu Manchester United, wohin er kurz darauf wechselte. Doch auch er soll im Grunde so reagiert haben wie Kroos und Modric. Weniger Spielzeit? Das wollen wir doch mal sehen ...