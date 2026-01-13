Wie schnell doch ein Zauber verfliegen kann: Vorgestern noch galt Xabi Alonso, der Double-Trainer von Bayer 04 Leverkusen, als der neue J. Robert Oppenheimer des Fußballs, für den Real Madrid mindestens einen hohen einstelligen Millionen-Euro-Betrag als Ablöse hinblätterte. Nun könnte man meinen, sein Ruf sei atomisiert. Nach kaum mehr als einem halben Jahr des Trainerdaseins bei Real Madrid ist er schon wieder entlassen. Trotz eines Dreijahresvertrags. Die Unerbittlichkeit des Fußballs? Die Unerbittlichkeit Real Madrids.