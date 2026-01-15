Die Trainer-Ära von Álvaro Arbeloa bei Real Madrid begann mit einem Lapsus. „Wenn einer für diesen Sieg verantwortlich ist – dann ich!“, sagte Arbeloa am Mittwochabend im Pressesaal des Estadio Carlos Belmonte zu Albacete. Das Problem war, dass er gar nicht gewonnen hatte. Im Gegenteil: Im ersten Spiel nach der Trennung von Xabi Alonso , 44, unterlag Real Madrid im Pokal bei Albacete Balompié mit 2:3. Ob das peinlich ist? Und wie. „Alba“ ist ein Zweitligist, ein abstiegsgefährdeter obendrein, der es in seiner ganzen Geschichte noch nie geschafft hatte, Real zu besiegen. Ein „Madrid im freien Fall“, konstatierte die Zeitung Marca am Donnerstag entsetzt.

Klingt übertrieben? Möglich. Andererseits ist nicht von der Hand zu weisen, dass Real Madrid in den vergangenen Tagen eine rekordverdächtige Leistung aufgestellt hat. Innerhalb von 72 Stunden verlor Spaniens Rekordmeister zwei Titeloptionen – den Supercup am Sonntag und am Mittwoch den Pokal –, zwischendurch ging auch noch ein Trainer perdu. Arbeloa war’s ein Leichtes, 24 Stunden nach der Amtsübernahme ein mea culpa zu intonieren. Er wusste, dass ihn niemand nach nur einer einzigen Trainingseinheit in die Verantwortung nehmen würde.

Und dennoch: Er hatte sehr eigenwillig nominiert. Der Kader las sich wie das Ergebnis einer Kabinenumfrage, frei nach dem Motto: Wer will einen 35-Minuten-Flug von Madrid nach Albacete in Anspruch nehmen? Von den „Großen“ meldeten sich im Grunde nur Federico Valverde sowie Vinícius Jr., also die beiden Spieler, die am Sonntag im letzten Spiel Alonsos „Erschöpfung“ gezeigt hatten. Jude Bellingham? Kylian Mbappé? Rodrygo? Aurélien Tchouaméni? Blieben alle in Madrid. Dafür vertraute Arbeloa im defensiven Mittelfeld auf die Nachwuchskraft Jorge Cestero, 19.

„Er ist Spaniens bester Sechser“, hatte Arbeloa neulich erklärt, als die beiden in der zweiten Mannschaft von Real Madrid zusammenarbeiteten. Nach dem Spiel vom Mittwoch gilt das als eine sehr interessante Beobachtung, die mehr Fragen aufwirft als Antworten liefert. Albacete jedenfalls geriet kein einziges Mal in Rückstand, Real Madrid glich immer bloß aus: Erst egalisierte Franco Mastantuono (45.+3) die Führung von Javi Villa; dann traf Gonzalo (90.+1) nach dem ersten Tor von Einwechselspieler Jefté.

Siegtorschütze Jefté spielte nur in Österreich und Rumänien mal erstklassig

Was Gonzalo nicht ahnte: dass Jefté noch einen Lupfer ins lange Eck im Köcher hatte, der in der vierten Minute der Nachspielzeit das Delirium im Carlos Belmonte auslöste (und den verletzten Ex-Eintracht-Verteidiger Jesús Vallejo zu Tränen rührte). Jefté? Ja, Jefté: ein Fußball-Anonymus aus Las Palmas de Gran Canaria, der seit Jahren auf Wanderschaft ist, es bloß in Österreich und Rumänien in die Erstklassigkeit schaffte, der zwischendurch eine halbjährige Auszeit nahm und als Elektriker arbeitete. Er musste 32 Jahre alt werden, ehe sein Foto nun erstmals die Titelseite der Zeitung La Provincia von Las Palmas zierte.

Auf dem Festland wurde ihm das nicht zuteil, dort kündeten die Zeitungen vom „totalen Debakel“ Real Madrids (Marca), von der „ungeheuren Blamage“ (Sport) oder, in einer optimistischen Variante, vom „Untergang, um neu anzufangen“ (El País). Das ging ein bisschen in die Richtung, die Arbeloa am Mittwoch aufzuzeigen versuchte: „Scheitern befindet sich auf dem Weg zum Erfolg.“

Für seine kurzfristige Perspektive wäre nicht schlecht, wenn der Erfolg schon am Samstag aufscheinen sollte. Da empfängt Real Madrid die UD Levante, den Vorletzten der spanischen Liga, mutmaßlich in einer Atmosphäre des Grolls. Da Real Madrid seit Sommer 2025 in Carlo Ancelotti und Xabi Alonso gleich zwei renommierte Trainer verschlissen hat, dürften die Spieler ihr Fett wegbekommen.

Interessant wird aber auch sein, ob sich der Souverän, das Volk, gegen Präsident Florentino Pérez wendet, immerhin ist er für die Personalplanung maßgeblich verantwortlich. In den einschlägigen Printmedien war die Kritik an Pérez so groß wie der Tadel für US-Präsident Donald Trump in Fox News, sprich: inexistent. Insofern wird interessant sein, ob es eine Rebellion mit Taschentüchern gibt, oder eben nicht. Die Gentrifizierung des Fußballs hat auch vor Real Madrid nicht haltgemacht. Auf den immer teureren Plätzen sind immer weniger madridistas mit Bodensatz – und immer mehr gut betuchte Touristen.