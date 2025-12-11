Die Partie war vorüber, viele Zuschauer hatten das Estadio Santiago Bernabéu bereits verlassen, und aus den Boxen dröhnte ohrenbetäubend die Hymne Real Madrids. „1:2“ stand auf den neuen, grell leuchtenden, megamodernen elektronischen Anzeigetafeln des Stadions; und das hieß: dass ein lange dröges Manchester City am sechsten Champions-League-Spieltag bei Real Madrid gewonnen hatte. Trainer Xabi Alonso „am Limit“, so lauteten die harmloseren Schlagzeilen, die an den Tagen vor dem Spiel gegen City zu lesen waren.