Trainer Hansi Flick und der FC Barcelona haben Real Madrid im Clásico um die Copa del Rey niedergerungen und ihren zweiten gemeinsamen Titel gewonnen. Im Endspiel in Sevilla triumphierte Barca 3:2 (1:0, 2:2) nach Verlängerung und durfte zum 32. Mal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Flick hat damit alle seine drei bisherigen Duelle gegen die Königlichen als Barcelona-Coach gewonnen. Beim bislang letzten Aufeinandertreffen im Januar hatte die Blaugrana den Supercup geholt. Nun darf Flick weiter vom Triple träumen.

Pedri brachte Barcelona in Führung (28.), der eingewechselte Kylian Mbappé glich per Freistoßtreffer aus (70.). In einer wilden Schlussphase der regulären Spielzeit lag Real dank Aurélien Tchouaméni sogar vorne (77.), Ferran Torres (84.) brachte Barca in die Verlängerung. Verteidiger Jules Koundé machte dort alles klar (116.). Nationalspieler Antonio Rüdiger sah in einer hitzigen Schlussphase auf der Bank noch die rote Karte (120.+3), er war völlig außer sich, musste von einem Mitarbeiter zurückgehalten werden. Offenbar hatte er etwas auf den Rasen geworfen. Auch Reals Lucas Vazquez sah Rot.

FC Bayern : Schale holen ohne Harry Ausgerechnet im vielleicht entscheidenden Spiel um seinen ersten Titel fehlt Harry Kane dem FC Bayern gelbgesperrt, wofür der Stürmer Schiedsrichter Bastian Dankert deutlich kritisiert. Ersetzen könnte ihn Thomas Müller – in seinem drittletzten Bundesligaspiel. SZ Plus Von Sebastian Fischer ...

Nationaltorwart Marc-André ter Stegen, der erstmals seit seinem Patellasehnenriss im September wieder im Kader des FC Barcelona stand, kam nicht zum Einsatz. Carlo Ancelotti verpasste indes seine 15. Trophäe mit den Königlichen und stand im Olimpico de la Cartuja womöglich zum letzten Mal in einem Finale an der Seitenlinie für Real – trotz Vertrags bis Sommer 2026.

Während Barça auf Stürmer Robert Lewandowski verzichten musste, fehlte bei Real zunächst Mbappé in der Startelf. Wegen Knöchelproblemen saß er auf der Bank, wurde aber zur zweiten Halbzeit eingewechselt und belebte das Spiel sofort.

Flicks Team drückte die Madrilenen gleich tief in die eigene Hälfte. Ein knapp am linken Pfosten vorbeirauschender Schuss von Lamine Yamal (17) war zunächst die beste Chance für Barcelona (18.). Wenig später ließ Pedri die Katalanen mit einem tollen Abschluss in den Winkel jubeln. Fortan wurde das Spiel von vielen harten Zweikämpfen geprägt. Real blieb – abgesehen von einem Abseitstor durch Jude Bellingham – ungefährlich (35.).

Nach dem Seitenwechsel kamen die Madrilenen besser rein, Vinícius Júnior ließ jedoch gleich mehrere Chancen auf den Ausgleich liegen. Mbappé sorgte mit seinem Freistoßtor dann wieder für Chancengleichheit, Tchouaméni drehte das Spiel. Doch Barcelona gab nicht auf, Torres brachte sein Team zurück. Ein später Foulelfmeter wurde wegen einer Schwalbe von Raphinha nach VAR-Überprüfung wieder einkassiert (90.+7). In der Verlängerung hatte Koundé das letzte Wort.