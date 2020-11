"Eines Tages spielen wir hoffentlich gemeinsam Fußball im Himmel."

(Pelé, dreimal Weltmeister mit Brasilien)

"Der Ball und er kamen zusammen auf die Welt, wie beim Tango. Diego existiert in fast keiner anderen Welt als auf einem Fußballplatz."

(Cesar Luis Menotti, Argentiniens Weltmeistertrainer von 1978)

"Du hast uns an die Weltspitze geführt. Du hast uns sehr glücklich gemacht. Du warst der Größte von allen. Wir werden dich ein Leben lang vermissen."

(Alberto Fernandez, Argentiniens Präsident)

"Ein trauriger Tag für alle Argentinier und für den Fußball. Er geht, aber verlässt uns nicht ganz. Diego ist unsterblich."

(Lionel Messi, argentinischer Nationalspieler und sechsmaliger Weltfußballer)

"Ein unvergleichlicher Zauberer. Er hinterlässt ein Erbe ohne Grenzen und eine Leere, die nicht zu füllen ist."

(Cristiano Ronaldo, portugiesischer Nationalspieler und fünfmaliger Weltfußballer)

"Er war ein Genie der damaligen Zeit - in den 70er und 80er Jahren der beste Fußballer der Welt! Das ist kein Fußballer, das ist ein Künstler! Ein Tänzer!"

(Franz Beckenbauer, mit der deutschen Mannschaft Weltmeister als Spieler 1974 und als Trainer 1990)

"Er war auf dem Platz eine absolute Größe - außerhalb des Feldes hat er das Leben leider nicht im Griff gehabt."

(Guido Buchwald, deutscher Nationalspieler und im WM-Finale 1990 Maradonas Sonderbewacher)

"Maradona ist nicht tot. Gott hat der Welt den besten Fußballer aller Zeiten gegeben. Er wird ewig leben."

Zlatan Ibrahimovic (Profi von AC Mailand)

"So wie wir im Louvre Leonardos Mona Lisa bewundern, werden die nächsten Generationen das bewundern, was Maradona mit seinem Fußball gemalt hat."

Roberto Baggio (ehemaliger italienischer Nationalspieler)

"Es gab ein Banner in Argentinien, das habe ich vor einem Jahr gelesen. Da stand: ,Was auch immer du mit deinem Leben gemacht hast, Diego, wichtig ist, was du für unsere Leben getan hast.' Ich denke, das drückt perfekt aus, was dieser Kerl uns gegeben hat. Spaß und Freude und Hingabe für den Weltfußball."

(Pep Guardiola, Trainer von Manchester City)

"Der Verlust eines Idols hinterlässt bei uns ein Gefühl der Schwäche." (Marcelo Bielsa, früherer argentinischer Nationaltrainer und heute Coach von Leeds United) "Was Zidane mit einem Ball machte, machte Diego mit einer Apfelsine."

(Michel Platini, Europameister mit Frankreich 1984)

"Er war Neapels Messias. Er hat unterschiedliche Generationen und Klassen vereint, Reiche und Arme."

(Luigi de Magistris, Neapels Bürgermeister)