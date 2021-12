Wenn im Fußball Welten zwischen der sog. Papierform und der Wirklichkeit liegen, dann tut das meistens weh. RB Leipzig blickt seit Samstag auf die schlechteste Hinrunde seit dem kraftvollen Einmarsch des Klubs in die Bundesliga 2016, der Zweite der Vorsaison bildet nur noch graue Mittelklasse ab. Dabei hätte wahrlich nichts Ungewöhnliches passieren müssen, um den neuen Trainer Domenico Tedesco mit einer perfekten englischen Neun-Punkte-Woche starten zu lassen: Heimspiel gegen kriselnde Gladbacher, danach zwei Duelle mit Kellerteams (Augsburg, Bielefeld) - laut "Papierform" lagen drei Siege abholbereit auf dem Tablett, und dann hätten die Leipziger nach einem mäßigen Semester doch noch mit einem guten Gefühl in die Ferien gehen können.

Die Realität am vierten Advent war die Erkenntnis, dass es unter Tedesco für RB erst mal genauso wankelmütig weitergeht wie unter dem glücklosen Vorgänger Jesse Marsch. Dem starken Gladbach-Debüt (4:1) und dem fahrlässig verschenkten Sieg in Augsburg (1:1) folgte am Samstag purer Frust: "Wir waren im letzten Drittel sehr, sehr schlampig. Wir haben nach dem 0:1 unsere Struktur verloren und uns sehr naiv verhalten." So klang der neue Trainer nach dem 0:2 gegen Bielefeld.

Der Tabellenvorletzte stellte durch den unverhofften Sieg in der Leipziger Geister-Arena den Wiederanschluss an die rettende Tabellenzone her. Die Arminen formierten, wie das Außenseiter so tun, einen dichten Abwehrverbund, an dem sich Leipzig mit unentschlossenem Ballbesitzfußball die Zähne ausbiss. Und weil Tedescos Defensive schluderte, trafen die Bielefelder zweimal - per Konter durch Janni Serra (57.) und nach einem RB-Fehlpass-Geschenk durch Masaya Okugawa (75.).

Dass der Arminia das 2:0 in Unterzahl gelang - nach Rot gegen Torjäger Fabian Klos (71./rüdes Foul) - geriet fast peinlich für die Leipziger. Die hatten bereits beim 1:1 in Augsburg durch Chancenwucher den Sieg verdaddelt, daher erwirtschafteten sie in Tedescos Premierenwoche nur vier der angepeilten neun Punkte. "Vier gute bis sehr gute Halbzeiten" will der neue RB-Trainer zwar in den drei Spielen gesehen haben, also nur zwei ungute. Doch auch diese Wahrnehmung bildete sich in der Ergebniswirklichkeit kaum ab.